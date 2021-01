Ernesto Poveda (ICSA Grupo): Aquest primer trimestre de l’any ja és irrecuperable a nivel econòmic

A nivell econòmic, les mesures s’han endurit amb l’arribada del nou any i sembla que s’aguantaran com a mínim fins a principis de febrer. Tot i això, encara no estem ni a la meitat del primer trimestre per veure si s’acabarà recuperant la situació a nivell econòmic i laboral. Sembla, però, que les perspectives no són gaire bones de moment, i segons Ernesto Poveda el primer trimestre el podem donar per perdut.