Coco Comín: “Anirem als tribunals per poder continuar ballant”

Segons l’escola de dansa ‘Coco Comín’ consideren que les mesures restrictives s’han aplicat amb ‘brotxa grossa’ i no s’ha diferenciat entre les activitats extraescolars i aquelles que són de Règim especial. Segons l’escola no s’ha tingut en compte els ballarins professionals que no poden entrenar i practicar, mentre que els centres esportius d’Alt Rendiment i les universitats segueixen entrenant i fent classe. Asseguren que és un greuge comparatiu en contra seva. La coreògrafa Coco Comín assegura que està disposada a portar als tribunals la situació, perquè si no els deixen ballar i no els hi compensen ho denunciaran. Segons Comín no se’ls ha tingut en compte com a artistes i professionals i se’ls ha discriminat.