César Bona aposta per humanitzar l’educació i així acabar oferint un millor futur al país

César Bona aborda en el seu nou llibre la necessitat d'una revisió educativa urgent. Quan es compleix un any de l'inici del confinament a casa, aquest professor posa de manifest les mancances del sistema educatiu, que s'han vist agreujades per la situació actual. 'Humanizar la educación' analitza aquest moment viscut per replantejar quin tipus d'educació volem i si és el moment adequat per a canviar-la.