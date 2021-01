LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Catalunya pendent de les properes nevades a tot el territori

Aquest divendres Protecció Civil ha activat els protocols NeuCat i VentCat per la previsió d’aquest vespre i aquesta pròxima matinada. La previsió indicaria que el temporal de neu pot arribar a tot Catalunya. El temporal Filomena també ha posat en alerta la costa, no només per la possibilitat que arribi la neu, si no també per la mala mar. De fet, el conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, ha anunciat aquest migdia que a partir de les 7 de la tarda hi haurà restriccions de trànsit pels vehicles pesats fins les 6 del matí del dilluns 11. Així doncs, si la previsió es manté, els camions de més de 7 tones i mitja no podran circular per les carreteres catalanes.