Carlos Carrizosa: "No puc entendre Catalunya sense Ciutadans i, si no ens volen, els electors ens ho hauran de dir a la cara"

En una entrevista a la Brúixola, el líder de Ciutadans a Catalunya ha deixat clar que, tot i que no concorreran a les eleccions generals, "no llençaran la tovallola a Catalunya" i es presentaran als comicis autonòmics, fins i tot encara que es fessin aquest mateix any. Carlos Carrizosa ha afirmat que "no puc concebre Ciutadans sense Catalunya i, si Catalunya no vol a Ciutadans, ens ho hauran de dir a la cara a les eleccions". Qui serà el candidat a la presidència de la Generalitat? Carrizosa ha evitat dir si li agradaria ser el candidat de Ciutadans en unes hipotètiques eleccions catalanes: "Jo soc com un soldat. Si haig de ser el candidat ho seré i, si no, continuaré treballant per a Ciutadans". El que no farà Carrizosa és anar a un altre partit, ha dit, en al·lusió al fitxatge de Nacho Martín Blanco com a número 1 del PP per Barcelona. El líder de Ciutadans a Catalunya ha avalat que el partit no es presenti a les generals: "Crec que el meu partit s ha de retirar a les casernes d'hivern" després dels mals resultats a les eleccions municipals i autonòmiques. Uns resultats que ha atribuït a "una política polaritzada, un moment difícil per a un partit de centre". En el cas de Barcelona, se li ha de sumar, diu Carrizosa, "una mena d'eleccions plebiscitàries" al voltant d'Ada Colau. Sobre el panorama espanyol, Carrizosa també ha volgut deixar clar que "no governarem mai amb VOX ni amb els comuns" després de l'acord de govern a la Comunitat Valenciana entre PP i VOX. El líder de la formació taronja ha volgut marcar distàncies amb el partit d'Ignacio Garriga a qui ha definit com "una marca d'emprenyament" que ofereix "un pack xenòfob, islamòfob".