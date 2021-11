La Brúixola 30/11/21

Avui us advertim sobre les mesures que cal prendre per no ser víctimes dels ciberdelinqüents. Ho fem amb Juan Caubet, director de la unitat tecnològica d'IT and OT Security del centre tecnològic Eurecat. Sense deixar la tecnologia, però des de la vessant investigadora, hem parlat amb Francesc Gòdia, director de la planta pilot MELiSSA i catedràtic en enginyeria química de la UAB, sobre un projecte per organitzar missions de llarga durada a l'espai. I avui, Dia Mundial contra els Transtorns de Conducta Alimentaris, hem tingut el testimoni d'una jove que va aconseguir superar l'anorèxia.