La Brúixola 27/06/23

Avui a 'La Brúxiola' ... Seguim el debat monogràfic al Parlament sobre l'educació a Catalunya, on el govern ha tractat d'imprimir un nou tarannà dialogant i passar pàgina de l'etapa de l'exconseller Gonzàlez-Cambray. També en plana política, Junts rebutja reeditar el pacte amb el PSC a la Diputació i busca nous aliats. Durant el programa, parlem amb Antoni Garcia Prat, gerent de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, després que el govern espanyol hagi donat llum verda al decret per regular el dret a l'oblit oncològic. En un altre ordre de qüestions, continuem la setmana de la sequera a Onda Cero Catalunya parlant de les dessaladores. Com cada dimarts, el nostre economista de referència, Carles Rusiñol, ens parla de la reforma de la llei concursal. En internacional, la investigadora sènior associada del CIDOB, Carmen Claudín, ens explica la revolta dels Wagner d'aquest cap de setmana.