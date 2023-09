La Brúixola 26/08/23

Avui a "La Brúixola" ... Sessió al Congrés per al debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo i debat de política general en què el president de la Generalitat ha reclamat Pedro Sánchez valentia per obrir la porta del referèndum. Parlem d'aquestes qüestions amb la portaveu del PSC, Alícia Romero, i la del PP català, Lorena Roldán. En salut, avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per a les persones que viuen en residències o els pacients amb atenció domiciliària. També parlem dels dubtes que té el sector farmacèutic després de l'anunci del Govern d'oferir productes menstruals reutilitzables a partir de 2024. En economia, avui parlem amb el professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva CEU, Ramon Alfonso sobre el paper que juga l'or en la nostra economia. En plana internacional, la professora Titular en Migració i Seguretat a Blanquerna Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals - Universitat Ramon Llull, Valeria Bello, ens parla sobre els moviments migratoris i l'arribada d'unes 10.000 persones a l'illa italiana de Lampedusa., Jaume Mas i Marta Lozano.