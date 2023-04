La Brúixola 25/04/23

Avui tenim una Brúixola més reduïda, però farcida d'informació. Comencem parlant de la situació d'alta complexitat de la campanya d'estiu pel que fa als incendis. A aquest aspecte s'hi suma també la sequera. Per aquest motiu, el canal de l'Urgell ha tancat avui les seves comportes per als regants, una decisió inèdita per fer front a la sequera i garantir l'abastament domèstic. Avui, també parlem sobre com afecta la falta d'aigua al sector de la ramaderia. En un altre ordre de qüestions, s'ha celebrat la primera sessió de la comissió que investiga els casos de pederàstia a l'Església i ha comptat amb la participació de diverses víctimes. En plana social, les entitats han atès 1,9 milions de persones en situació o risc d'exclusió a Catalunya el 2021. I en salut, nou hospitals catalans començaran a cribrar el càncer de pulmó en fumadors i exfumadors d'entre 50 i 75 anys, a partir del mes de juny. Com cada dimarts, tenim plana internacional a 'La Brúixola'. Avui, parlem amb el portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, Daniel Vilaró, sobre la situació de violència que s'està vivint al Sudan i que ha obligat molts països a evacuar els seus ciutadans que es troben a la zona.