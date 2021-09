Avui a La Brúixola hem parlat sobre l'escalada del preu de la llum amb la Laura García, membre de la comissió de l'energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. També ha passat per La Brúixola la Montse Basora, directora d'emprenedoria de Barcelona Activa, per explicar-nos com lluitar contra la desigualtat laboral i salarial entre dones i homes.