La Brúixola 20/07/23

Avui a La Brúixola destaquem les declaracions de Pedro Sánchez, que ha negat la celebració d'un referèndum d'autodeterminació i que negociés els indults dels líders independentistes. També ha declarat l'acusat de violació i d'intent d'assassinat a Igualada, i els Mossos d'Esquadra han anunciat una unitat focalitzada al control d'agressors sexuals. Per altra banda, a l'estiu creix la preocupació pels robatoris a domicilis a causa de la mobilitat per les vacances. La majoria dels lladres accedeixen per les portes, i acostumen a deixar unes marques per identificar si hi ha algú. Per aquest motiu hem parlat amb l'empresa Surclau, que s'encarrega de la seguretat a domicilis. En tertúlia política, analitzem la campanya electoral amb Ester Domingo, periodista i assessora de comunicació, i Claudia Tarinas, secretaria general de Liderem.