Avui s'ha fet un minut de silenci a Lloret de Mar per condemnar el darrer crim masclista a Catalunya. Sis dones han mort en el que portem de 2022. Què està fent l'Administració per combatre aquesta xacra? L'hi preguntem a Tània Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes. També parlem sobre els avenços per erradicar la malària amb Quique Bassat, director del programa de malària d'ISGlobal.