La Brúixola 15/11/22

Avui, el Suprem ha ordenat al TSJC que repeteixi el judici als exmembres de la Mesa que van ser condemnats per desobeir el Constitucional. El TS considera que dos dels tres magistrats que van jutjar la Mesa, no eren imparcials. En economia, l'IPC ha caigut per primera vegada dels 7 punts des del gener. Avui és el Dia Mundial sense Alcohol i el Departament de Salut apunta que un 4% de les morts a Catalunya es deuen a aquesta substància. En educació, la Taula del Tercer Sector i la Plataforma d'Infància veuen insuficient el desplegament de l'escola inclusiva i demanen un pla de xoc. A la nostra secció sobre economia de butxaca, parlem de les criptomonedes i del seu funcionament amb l'economista i professor Carles Rusiñol. Durant el programa, parlem també amb l'activista Olívia Mandle, que amb només 15 anys ha creat una campanya que ja compta amb 140.000 signatures per acabar amb la captivitat dels dofins a Espanya. En cultura, parlem amb la guanyadora del Premi Planeta 2022, Luz Gabás, i amb la finalista, Cristina Campos.