LES HISTÒRIES DE LA VIDA

La Brúixola 15/06/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui hem berenat amb la periodista, Estefanía Molina, que ens parla del seu darrer llibre 'El berrinche político'. En actualitat parlem amb l'economista Maria José Tarancón sobre les ajudes per empreses i autònoms que ha aprovat el Govern de la Generalitat. També parlem de la plataforma 'Ajuda, Actua, Alimenta'que ara fa un any que es va crear per ajudar als treballadors del sector cultural. Amb en Lluís Soler fem un repàs a les novetats musicals d'aquesta setmana.