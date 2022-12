La Brúixola 14/12/22

Avui a 'La Brúixola' ERC i comuns pacten els pressupostos. A Madrid, el govern espanyol centra els seus esforços a donar credibilitat al seu 'no' al referèndum i el president Pere Aragonès no es dóna per vençut i deixa clar que persistirà. Demà, la supressió del delicte de sedició i la reforma de la malversació veuran la llum verda al Congrés. En parlem amb el catedràtic de Dret Penal de la UOC i la UdL, Josep Maria Tamarit. En economia, l'Índex de Preus del Consum continua la tendència a la baixa a Catalunya. Tot i això, la inflació encara afecta les persones amb menys recursos. Segons Càritas, gairebé la meitat de les llars ateses compten amb infants i adolescents. A més, Foment del Treball vol tirar endavant un recurs d'inconstitucionalitat contra l'impost de les grans fortunes, impulsat pel govern central. Avui també ens fixem en la guia dels departaments d'Educació i Salut per abordar la conducta suïcida i les autolesions als centres educatius. Per acabar, descobrim el metavers català de la mà del director executiu del Centre Blockchain de Catalunya, Quirze Salomó.