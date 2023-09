La Brúixola 05/08/23

Avui a "La Brúixola" ... Carles Puigdemont reclama des de Brussel·les la seva rehabilitació total, en el pla polític però també en el penal. Analitzarem les respostes dels diferents grups polítics a aquesta proposta de Puigdemont i en parlarem amb el diputat del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco. En un altre ordre de qüestions, els sindicats i el Departament d'Educació no han arribat a cap acord i demà començarà el curs escolar amb una vaga, tal com estava previst. Durant l'informatiu, parlem també sobre la covid persistent i la mobilització dels taxistes. Aquesta temporada mantenim les seccions sobre economia i política internacional. En el primer cas, parlem sobre les previsions de cara a l'últim quadrimestre de l'any i el 2024. Ho fem amb l'economista i el secretari tècnic del Col·legi d'economistes de Catalunya. En política internacional, parlem amb el professor de relacions Internacionals de Blanquerna-Ramon Llull i investigador associat del CIDOB, Oscar Mateos, sobre els motius dels set cops d'estat que ha viscut l'Àfrica en els últims tres anys.