LES HISTÒRIES DE LA VIDA

La Brúixola 04/03/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui hem berenat amb l'escriptor Cristian Perfumo, que presenta 'El rescate gris'. En actualitat parlem amb Javier Candela, portaveu de la plataforma empresaris afectats per la Covid-19, que s'han unit per presentar una demanda conjunta al Govern Espanyol per les restriccions imposades. També parlem amb el Sindicat de Llogateres sobre la baixada del preu del lloguer durant el 2020. També parlem de la caiguda en les vendes de vehicles amb la directora de comunicació de l'ANFAC. També analitzem l'actualitat de la setmana amb en David Cervelló.