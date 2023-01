La Brúixola 04/01/23

Avui a 'La Brúixola' continuem repassant els grans temes del 2022 i posem el focus en el problema endèmic de la bretxa salarial i les dificultats laborals amb què es troben les dones, un reportatge que ens porta la Georgina Boixereu. A més, parlarem també de la violència de gènere amb la directora de la Plataforma Unitària Contra Violències Masclistes, Remei Sáez. A continuació, repassem l'entrevista amb la Fundació Vicky Bernadet, una entitat que treballa en la sensibilització de la societat davant els abusos sexuals a menors. Parlem també sobre salut mental amb Robert Calvo i sobre l'ocupació il·legal i les eines que actualment té la justícia per combatre aquest fenomen creixent a Catalunya. Per acabar, analitzem amb Jaume Mas sèries que tenen els hospitals com a escenari.