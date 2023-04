La Brúixola 03/04/23

Avui a 'La Brúixola'... Junts per Catalunya intenta enterrar el debat sobre el relleu de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. Per la seva banda, el PSC proposa modificar el reglament del Parlament per cessar-la. A més, Govern, PSC, Junts i Comuns continuen assenyalant-se pel fracàs de la cimera de l'aigua. També en clau política, la Generalitat i la Moncloa exhibeixen les seves discrepàncies sobre el traçat i el finançament de la B-40. El ministeri de Transports vol que els diners surtin de la disposició addicional tercera de l'Estatut, prevista per a infraestructures; mentre que el Govern reclama una partida pressupostària específica per a la carretera. Durant el programa d'avui, analitzem les dificultats de desabastiment de medicaments a les farmàcies amb el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres. En salut, un estudi de la Universitat Rovira i Virgili apunta que els nens i nenes amb autisme tenen tres vegades més risc de patir problemes emocionals. A més, el departament de Salut ha anunciat que immunitzarà els nadons contra el virus respiratori causant de la bronquiolitis amb un anticòs monoclonal, a partir de l'octubre. Com cada dilluns, Alberto Goméz ens parla sobre comunicació política i Robert Calvo sobre salut mental.