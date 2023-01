La Brúixola 03/01/2023

Avui, en el repàs de les grans qüestions del 2022, parlem del canvi climàtic amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb els Agents Rurals, el cos que s’encarrega de la gestió forestal. Després repassarem els millors moments de la Brúixola. El Jaume Mas ens recordarà les millors sèries de la plataforma HBO, que compleix 50 anys d’història. Després, amb el Robert Calvo, parlarem de salut mental i de la necessitat de cuidar el nostre benestar emocional. Amb l’Alberto Gómez, parlarem de si els polítics demanen perdó i si ho fan com cal... I, per acabar, també recuperarem una entrevista amb el Banc d’Aliments per posar xifres a una pobresa enquistada aquí a Catalunya.