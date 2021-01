Barcelona i Mollet entre les ciutats europees amb més morts per la contaminació

El rankig l’encapçala la ciutat de Madrid, on es calcula que el 7% de les morts són causades pel diòxid de nitrogen. El límit de micrograms per metre cúbic que marca l'OMS actualment és a 40, i tot i que l'àrea metropolitana es troba al límit, 38,9, si només s'analitza la ciutat de Barcelona, s'arriba fins a 41,2. De fet, just per darrera, hi trobem una altra ciutat catalana: Mollet del Vallès.

Es calcula que si Barcelona no sobrepassés el límit es podrien evitar una vuitantena de morts cada any, però si rebaixes els límits a la mitjana registrada a Noruega, s'evitarien més de 1.880 morts cada any. A l'estudi, però, també s'hi calculen les partícules PM2,5. Unes partícules més contaminants i perilloses que causen encara més mortalitat. En aquesta llista, però, les ciutats catalanes no hi destaquen, però si que ho fan ciutats com Brescia i Bergam, a Italia, o Karvinà, a la República Txeca, que encapçalen la llista. Amb en Mark Nieuwenhuijsen, investigador d’ISGlobal, analitzem els motius d’aquestes xifres i les posibles solucions.