El propietario del bar de Carpio: "Yo que nunca había dado un premio grande y fíjate la vida cuándo me lo ha dado que no me lo esperaba"

Los Reyes Magos han venido cargaditos de regalos en la localidad vallisoletana de Carpio. El Sorteo del Niño ha sonreído al Bar Ángel que ha vendido el segundo premio entre sus vecinos, calcula su propietario que se hayan repartido unos 25 décimos del número 44.469. Más de un millón y medio de euros, 75.000 al boleto.

Rebosa de alegría su propietario, Eduardo Jiménez, sacó el número diez días antes y el también se quedó con un décimo. El 69, la terminación del número afortunado, dice que es una de sus favoritas por el erotismo que lleva aparejada la cifra. Y aunque hasta ahora no había habido suerte, con este pellizco se ha despedido del gafe.

"Yo que nunca había dado un premio grande, alguna vez 2.000 euros y fíjate la vida, cuándo me lo ha dado que no me lo esperaba".