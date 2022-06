Onda Cero Valladolid reconoce al periodista Vicente Ballester con su Premio Especial Honorífico

Onda Cero Valladolid ha celebrado la gala de entrega de la primera edición de los premios que llevan su nombre con los que ha querido agradecer el “compromiso, la entrega y el esfuerzo de la sociedad vallisoletana durante el último año”. Una emocionante noche en el Centro Cultural Miguel Delibes en la que se han premiado nueve proyectos, personales o colectivos, que han destacado por su aportación e innovación social. Pero el momento más especial y emotivo llegó con la entrega del Premio Honorífico a Vicente Ballester. Ahora jubilado, el que fuera la voz de Onda Cero Valladolid desde sus inicios, hace más de 25 años, ha recibido el cariño de sus compañeros.

Ellos han sido los encargados de entregarle un premio que, según apuntó Ballester, le “ha hecho una enorme ilusión”: “Sobre todo por hacer lo que más me gusta, la radio, con la que me he reído mucho y he disfrutado mucho, tanto, que todavía algunas noches sueño que sigo trabajando en ella”, sostuvo.

Nueve categorías premiadas

La joven ucraniana Ana Boryachenco fue reconocida en la categoría de Compromiso Social por su tarea desde su negocio de hostelería en Valladolid para recoger y enviar material de primera necesidad a sus compatriotas en los primeros días del conflicto bélico.

En Deporte, el nombre propio ha sido el de Patricia Coco, piragüista que tras quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio ha ganado el Campeonato del Mundo de C2 200. Arturo Dueñas ha sido el ganador del premio en la categoría de Cultura por su iniciativa para reabrirlos Cines Casablanca de la ciudad.

Más lejos, hasta Marte, se ha ido el premio de Ciencia y Tecnología con el reconocimiento a la labor de la Universidad de Valladolid en el proyecto espacial Perseverance. La categoría a la mejor Empresa se ha entregado a Amadix, una firma biotecnológica centrada en la detección temprana del cáncer mediante sencillos análisis de sangre.

También relacionado con la salud está la galardonada con el premio de Jóvenes Valores, entregado a Mónica Padilla, una vecina de Tudela de Duero que ha conseguido la mejor nota de todo el país en el examen de Enfermero Interno Residente. También marcado por la pandemia, el premio de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha recaído en VALOMASK, un proyecto de FCC Medio Ambiente y Cartif que trabaja en el reciclaje de material de protección como mascarillas.

Y no podía faltar una categoría dedicada a la Salud, cuyo ganador es Ángel Santaolaya, reconocido ginecólogo pionero en sus tratamientos en Valladolid. Por último, el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid ha sido el elegido en la categoría de Turismo por su contribución a convertir en la ciudad en un referente gastronómico no sólo en España, también a nivel internacional.

A la gala de entrega, conducida por los periodistas de Onda Cero Jaime Cantizano y Raúl Rodríguez, han asistido representantes de la sociedad vallisoletana como el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, el subdelegado del gobierno, Emilio Álvarez o la delegada de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso. También las familias y amigos de los galardonados en estos I Premios Onda Cero Valladolid que nacen con vocación de continuidad.