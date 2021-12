Negativo el caso sospechoso de Ómicron de Valladolid

El caso sospechoso de covid con la nueva variante ómicron que estaba en estudio en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha dado negativo, según ha anunciado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Sin embargo, ha asegurado que “no tardaremos en tener casos positivos de esa variante, como ha sucedido con otras a lo largo de la pandemia”, apuntó.

Igea subrayó que al Gobierno autonómico no le preocupa que acaben apareciendo caos de la variante Omicron: “Estamos seguros de que será así, lo que nos preocupa es su letalidad y la capacidad que pueda tener de saturar nuestro servicios hospitalarios”, afirmó.

“No tenemos datos de las aguas residuales de si ya está circulando en Castilla y León pero no nos extrañaría que ya estuviera. Lo que nos importa es cómo se comporta en letalidad y contagiosidad en nuestro territorio, y para eso necesitamos un tiempo. Hemos visto cómo se comporta en Sudáfrica. Tenemos toda la preocupación pero no queremos alarmar ni tomar medidas que en este momento no están justificadas con los datos que tenemos”, añadió.