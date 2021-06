El futuro parque infantil de tu barrio a votación

El proceso de votación de los Presupuestos Participativos 2021 del Ayuntamiento de Valladolid ha arrancado este lunes en la página web donde los vallisoletanos mayores de 16 años pueden elegir proyectos para una de las diez zonas en las que se divide el término municipal.

Son 5 millones de euros para las propuestas seleccionados, en total 150 de las que previsiblemente saldrán elegidas entre 60 y 70, aunque puede variar en función del presupuesto de las que sean más votadas. Entre los más demandados ha destacado el concejal de Participación Ciudadana, Alberto Bustos en Más de Uno Valladolid se encuentra la mejora de calles y plazas, de movilidad o inversión en espacios abiertos.

Además, también se ha referido Bustos al primer fin de semana con las piscinas municipales abiertas. Pese al mal tiempo se ha notado gran afluencia de usuarios que no han querido perderse el primer chapuzón de la temporada. Este año no se acepta dinero en metálico, y por lo tanto, no se pueden comprar entradas individuales, lo mínimo es un bono de cinco baños, ampliable a 10 o 15 o bonos mensuales o anuales. Bustos ha recordado que el aforo en el Nivel 2 de alerta sanitaria por la pandemia es del 75 por ciento, y se mantienen las medidas de seguridad e higiene, como el uso de la mascarilla en espacios comunes como los vestuarios.