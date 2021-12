Castilla y León estudia los test de antígenos gratuitos

La Junta de Castilla y León comentó en la reunión de hoy del Consejo de Gobierno la medida de la Comunidad de Madrid de entregar un test de antígenos a toda la población, si bien no se adoptó ninguna decisión, ante la ausencia de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. En una semana se volverá a debatir sobre esta medida, que el Ejecutivo tampoco descarta.

El vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, aseguró que de momento la Junta no se ha planteado distribuir un test entre la población, pero tampoco lo descarta. En ese sentido, Igea aseguró que se volverá a debatir sobre ello la próxima semana y explicó que esta medida supone una "complicación" en relación a como se implementa, es decir, si se entrega con la tarjeta sanitaria o la receta. Además, apuntó que un único test no es una nueva prestación del sistema de salud, que recordó no incorpora esta prueba de forma gratuita.

El portavoz sostuvo también que tiene dudas de que un único test tenga un "gran impacto" en términos de salud pública, porque se preguntó cuándo se lo hacen los ciudadanos esta Navidad, es decir, en la cena de Nochebuena, Navidad o Nochevieja.