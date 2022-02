El campo vuelve calle el viernes con una tractorada en Valladolid

La Unión de Campesinos en Castilla y León ha convocado una movilización el próximo viernes, 25 de febrero, en Valladolid donde recorrerá las principales calles del centro de la ciudad a pie y con tractores por la subida de los costes de producción "absolutamente desproporcionada" y para exigir medidas contra el alza de los costes de producción; una ley de cadena alimentaria efectiva; una PAC para profesionales y el reconocimiento de su representatividad en España.

Esta manifestación, que forma parte de la ronda de movilizaciones que llevará a cabo UCCL en las nueve provincias de Castilla y León, partirá a las 11.30 horas de la Plaza de Colón de Valladolid para continuar por la Acera de Recoletos, Miguel Íscar o Duque de la Victoria y terminará en la catedral.

El presidente de UCCL de Valladolid, Ignacio Arias, ha cargado contra la clase política por utilizar el sector agrario y ganadero para hacer campaña electoral y después no "pisarlo". “Vienen a hablar sin saber; vienen, despotrican, dicen cuatro barbaridades, pero lo que queda es que la opinión pública acaba por no respetarnos y no estamos dispuestos”, aseveró.