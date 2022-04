Sorteo entradas para el Teatro Juan Bravo

Compañía: Valquiria Teatro

Dirección: Carlos Martínez-Abarca

Dramaturgia: Laila Ripoll

Intérpretes: María Negro, Alba Frechilla, Verónica Morejón y Silvia García

Función: 20:30 h

Duración: 1 h 15 min

Hay tantos días felices en la vida de una persona en pleno siglo veintiuno que pensar que no hace tanto existía un día feliz, el más feliz, y ya estaba, suena a risa. Por eso El día más feliz de nuestra vida es comedia y se arropa de carcajadas. Por eso, y porque la conversación de unas cuatrillizas, tumbadas sobre una cama, en la víspera de su comunión, primero, y de su boda, después, sólo puede deparar algo cómico. Algo tan cómico como la vida y sus clichés, pese al tiempo que pase.

Y es que, cómo pensar, en pleno agosto de 1964, en un día más feliz para una niña de Socuéllanos, Ciudad Real, que el día de su comunión. Con su vestido blanco, su rosario y sus recordatorios, recordándole lo buena que tendrá que ser a partir de ahora, lo importante que será no pecar y lo difícil que le parecerá no decepcionar a nadie. Ni siquiera a ella misma.

Y es que, cómo pensar, veinte años después y en la misma habitación, en un día más feliz para una mujer de Socuéllanos, Ciudad Real, que el día de su boda. Con su vestido blanco, su marido caballeroso y sus felices perdices esperándole a la salida de la iglesia… hasta que la muerte lo separe todo.

Tal vez lo mejor es ponerse el camisón, meterse en la cama y que pasen los años, que ya vendrán sueños mejores.