Un total de 40 cortometrajes de 18 países competirán en la 35ª Muestra de Cine Internacional de Palencia

40 cortometrajes procedentes de 18 países competirán a concurso en la trigésimo quinta edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, que se celebrará entre el 27 de febrero y el 7 de marzo de 2026 y que organizan conjuntamente la Asociación de Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia. Las cintas podrán verse en el Cine Ortega, sede principal de las proyecciones, durante las jornadas del viernes 27 y sábado 28 de febrero, así como el domingo 1 de marzo.

La sección que el festival dedica a los Cortometrajes Nacionales proyectará como novedad esta edición un total de 20 producciones, seleccionadas entre los 1.363 trabajos recibidos por la organización de la cita cinematográfica palentina. Entre las propuestas a competición se hallan ‘Polígono X’, escrito y dirigido por Néstor López, ganador del Premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental con ‘Semillas de Kivu’; ‘Mimo’, en el que Raúl Cerezo y Carlos Moriana abordan la maternidad desde la mirada infantil; ‘All you need is love’, una historia sobre la amistad que firma Dany Ruz; ‘Cremada’, primer cortometraje de Arianna Giménez Beltrán; y ‘El fantasma de la quinta’, obra de animación de James A. Castillo sobre la figura de Goya.

El encontronazo con unos bakalas es el punto de partida el filme ‘893 kilómetros’, último corto del realizador Rubén Guindo Nova; mientras que Lucas Parra narra en ‘Ser un hombre’ cómo una cacería puede cambiar la vida a un niño de siete años. Los espectadores también podrán disfrutar de las cintas ‘Aigua Salina’, primer corto de ficción de Abraham Delgado e Ivet Moreno; ‘Una vocal’, del veterano realizador Polo Menárguez; ‘Ingrid’, en el que Raquel Colera aborda cómo un casting te puede cambiar tu vida; ‘Abril’, de Alexandra Iglesias; ‘Cólera’, que firma José Luis Lázaro; ‘Sexo a los 70’, segundo trabajo en la dirección de Vanesa Romero; así como ‘Que nadie se entere’, a cargo de Andrea Revi.

Completan la terna de cortometrajes nacionales a concurso ‘El cuerpo de Cristo’, de Bea Lema, galardonada con el Premio Nacional de Cómic 2024; el filme ‘Cara de cona’, de Guillermo De Oliveira, autor de trabajos como el documental ‘Desenterrando Sad Hill’; ‘El regalo’, de Lara Izagirre; ‘Señuelo’, debut en la dirección de Martha G. Ayerbe; ‘Ginoide’, de Celia Galán; y ‘Casi septiembre’, el segundo cortometraje de Lucía G. Romero, estrenado en la 75ª edición del Festival de Cine de Berlín.

Todas las cintas a competición optarán al Premio ‘Milagros Alcalde’ del Jurado (dotado con 3.000 euros); el Premio del Público (1.500 euros); el Premio del Jurado al Mejor Guion (1.000 euros) y el Premio del Público del Centro Penitenciario de La Moraleja (1.000 euros); a los que se suman el Premio del Jurado a la Mejor Dirección (1.000 euros); el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación (1.000 euros) y el Premio ‘Javier Santos’ a la Mejor Banda Sonora (1.000 euros).

Cine internacional: veinte propuestas de los cinco continentes

Una veintena de títulos, seleccionados entre las 658 producciones aspirantes, conforman la nómina de obras a concurso en la sección que la Muestra dedica este año al cortometraje internacional. Obras de Portugal, Francia, Bielorrusia, Polonia, Lituania, Chile, Países Bajos, Filipinas, Cuba, Suecia, Noruega, Italia, Bangladesh, Croacia, Sudáfrica, Hungría y Australia conforman la filmografía elegida para un apartado que fallará dos galardones: el Premio del Público (dotado con 1.000 euros) y el Premio del Jurado (1.000 euros). La producción audiovisual gala llegará al festival con tres títulos. Se trata de ‘Le Derapage’, de Aurelien Laplace; ‘Autre (Précisez)’, de Nicolas Paban, quien ya fuera premiado en la Muestra de Cine de Palencia en 2022 con el galardón del Público; y ‘Como si la tierra se las hubiese tragado’, de Natalia León. Dos serán, por su parte, las producciones de Italia a competición. Con ‘Sommersi’, Gian Marco Pezzoli aborda una tragedia a punto de azotar a dos adolescentes; mientras que en ‘Superbi’ Nikola Brunelli se centra en la historia de un negocio familiar.

La producción europea se completa con la obra bielorrusa ‘Profitable Place’, de Alex Maximov; la polaca ‘Ave Eva’, de Agnieszka Nowosielska; la lituana ‘Vertinimas (The Evaluation)’, de Laura Kazbaraitė; la neerlandesa ‘Barlebas’, de Malu Janssen; la sueca ‘Kära mor’, de Theodor Solin; la noruega ‘Nåde (Mercy)’, de Hedda Mjøen; la croata ‘Psihonauti’, de Niko Radas; la húngara ‘The Spectacle’, de Bálint Kenyeres; y la portuguesa ‘Uma Mãe Vai à Praia’, de Pedro Hasrouny, ganadora de la mejor película de ficción del Leiria Film Festival.

La creación audiovisual latinoamericana se colará en el Concurso Internacional con ‘Polimanía’, que dirige el chileno Ismael Valdeavellano; y con ‘Norheimsund’, de la cubana Ana Alpizar. Por su parte, desde Sudáfrica llegará el corto ‘Vultures’, de Dian Weys. Asimismo, el cine asiático se hará un hueco en el festival con dos propuestas en liza: la cinta filipina ‘Agapito’, de Kyla Romero y Arvin Belarmino, y la bangladesí ‘A Thing About Kashem’, de Bijon Imtiaz. Finalmente, desde Australia disputará por los dos galardones ‘Candy Bar’, de Nash Edgerton.

Al margen del espacio que dedica a los cortometrajes, la Muestra de Cine volverá a acercar al público propuestas documentales, largometrajes independientes, obras para público infantil, música, encuentros de debate o exposiciones. Organizada por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia, la MCIP Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León, así como con el patrocinio privado de Toyota Palencia y Valle de San Juan y otras entidades colaboradoras.