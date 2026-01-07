La Junta de Castilla y León desmiente un supuesto caso de furtivismo de lobo en la Montaña Palentina

En relación con la información publicada durante el día de hoy por la asociación ASCEL sobre un presunto caso de furtivismo de lobo en el parque natural de la Montaña Palentina, desde la Junta de Castilla y León se desmiente esta información por ser falsa. No se trata de un episodio de furtivismo sino de una pelea con otro cánido, posiblemente otro lobo. Así lo demuestran las lesiones que se observan en la autopsia del cadáver realizadas por los veterinarios especializados de los centros de recuperación de la Junta de Castilla y León.

La recogida de este ejemplar fue realizada por AAMM el 6 de diciembre, haciéndose el traslado al CRAS de Burgos el día 7 de diciembre. Se procedió a la realización de la necropsia realizadas por los veterinarios especializados de los centros de recuperación de fauna silvestre de la Junta de Castilla y León el día 9 de diciembre con el siguiente resultado:

Se trata de un macho de lobo ibérico de poco más de 6 meses de edad, que pesó 26 kg. Las lesiones más importantes encontradas en la necropsia fueron: pequeños orificios en la piel del cuello de aproximadamente 1 cm de diámetro, que corresponden en el subcutáneo con desgarros longitudinales profundos y congestión y hemorragia muy marcados. En el subcutáneo se observa un hematoma muy intenso en la glotis. También se observan hematomas severos en la musculatura temporal izquierda y en la parte rostral del maxilar derecho.

Además, se observan pequeñas lesiones en el resto del cuerpo, orificios en la musculatura craneal en la cresta iliaca derecha y hematomas en la cara lateral en el muslo izquierdo. Todas estas lesiones son compatibles con peleas con otro cánido. La causa de la muerte es la lesión por mordisco en la zona de la glotis y las lesiones del cuello y la cabeza. El resto de las heridas encontradas han sido causadas por mordiscos de contención y son características de ataques de cánidos. Se toman hisopos de saliva en la zona de las mordeduras para confirmar que han sido producidas por otro ejemplar de lobo ibérico, que es lo más probable por el tipo de lesiones encontradas (resultados pendientes).

El estudio radiológico realizado al ingreso no muestra restos de proyectiles metálicos, por lo que se descarta un disparo como causa de muerte del ejemplar. De forma complementaria hay que indicar que al poco tiempo de este levantamiento se halló otro ejemplar juvenil de lobo ibérico muerto a escasa distancia de este ejemplar con lesiones compatibles con agresiones intraespecíficas, por lo que es muy probable que ambos eventos de mortalidad estén relacionados.

Desde la Junta de Castilla y León se solicita a asociaciones y particulares rigor en las comunicaciones que se realicen sobre episodios de mortalidad de esta y otras especies de fauna silvestre, más si cabe con el lobo, y todo ello con el objetivo de favorecer la coexistencia del lobo en zonas rurales con las actividades ganaderas.

Por último, hay que destacar el compromiso de la Junta de Castilla y León con la gestión del lobo ibérico, a pesar de las limitaciones impuestas para poder llevar a cabo una gestión racional de esta especie, impuesta por la actual normativa nacional, pero dejando claro la denuncia y persecución que desde la Junta se realiza de todos de los ilícitos penales de los que esta Administración tiene conocimiento.