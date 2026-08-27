San Antolín suma treintena propuestas deportivas con más de una veintena de modalidades

El Ayuntamiento de Palencia, a través del Patronato Municipal de Deportes, ha preparado para las Fiestas de San Antolín una programación integrada por 30 eventos y actividades deportivas, que se desarrollarán entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre en diferentes instalaciones y espacios de la ciudad.
La propuesta reúne más de una veintena de modalidades, entre ellas baloncesto, fútbol, balonmano, piragüismo, natación, tenis, golf, rugby, ajedrez, atletismo popular, tiro con arco, tiro olímpico, juegos autóctonos, petanca, disco volador, automodelismo, dardos o vuelo libre.
El objetivo es combinar competición, promoción deportiva, deporte popular y actividades infantiles y familiares, llevando el deporte tanto a las instalaciones municipales como a espacios abiertos como Isla Dos Aguas, el río Carrión, Puentecillas, el Sotillo, Ribera Sur o distintas plazas de la ciudad.
BALONCESTO Y SOLIDARIDAD
Uno de los acontecimientos destacados llegará el sábado 29 de agosto, a las 20:30 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes, con el encuentro entre Palencia Baloncesto y Leyma Coruña, conjunto de ACB. El partido, ofrecido por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, permitirá a la afición palentina disfrutar de uno de los primeros encuentros de la nueva temporada y conocer de cerca a la renovada plantilla del equipo morado.
La cita tendrá además un importante componente solidario a favor del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Bajo el mensaje “Dona sangre unos días antes y te invitamos al partido”, se pretende aprovechar la capacidad de convocatoria del deporte para fomentar las donaciones durante el periodo estival.
MÁS DE MEDIO SIGLO REMANDO POR EL CARRIÓN
El domingo 30 de agosto, a las 11:00 horas, se celebrará el 52.º Ascenso y Descenso del río Carrión, organizado junto al Club Palentino de Piragüismo.
Con más de medio siglo de historia, constituye una de las pruebas deportivas más tradicionales de San Antolín. El río será también protagonista el sábado 29, a las 17:00 horas, con la XIX Travesía a Nado Río Carrión.
EL DEPORTE TAMBIÉN MIRA AL CIELO
Otra de las propuestas más llamativas será la demostración de vuelo libre y exhibición aérea, prevista para el martes 1 de septiembre, de 19:00 a 21:00 horas, en Ribera Sur.
La actividad podrá incluir saltos en paracaídas, siempre que lo permitan las condiciones meteorológicas, de seguridad y las correspondientes autorizaciones aéreas.
DEPORTE PARA TODAS LAS EDADES
La programación se completa con jornadas de puertas abiertas de rugby y tiro olímpico, juegos autóctonos, balojuegos infantiles, disco volador, tiro con arco, baile y numerosos torneos de tenis, tenis de mesa, golf, ajedrez, dardos, fútbol, baloncesto, balonmano, petanca y automodelismo.
Destaca también la jornada de hinchables acuáticos del viernes 4 de septiembre, de 12:00 a 14:00 horas, en las Piscinas del Sotillo, con la que se despedirá la temporada de piscinas al aire libre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
La implicación de clubes, asociaciones, federaciones y entidades deportivas hace posible una programación que convierte San Antolín en un escaparate del deporte palentino y que adquiere una especial relevancia en el año en que Palencia ostenta la condición de Ciudad Europea del Deporte 2026.
CALENDARIO DEPORTIVO SAN ANTOLÍN 2026
Fecha Hora Actividad Lugar
22 ago. 18:00 III Torneo Junior de Dardos Asociación Palentina de Dardos
24-30 ago. Desde 17:00 Campeonato San Antolín de Tenis Isla Dos Aguas
26 ago. 18:30 Fútbol: UPP – CD Becerril Sergio Asenjo
26 ago. 19:00 VIII Trofeo Fútbol Femenino El Otero
27 ago. 18:00 Exhibición de Tiro con Arco Eras de Santa Marina
29 ago. 09:45 VI Memorial Alberto Acero de Ajedrez Plaza San Francisco
29 ago. 10:00 / 16:00 IX Campeonato San Antolín de Tenis de Mesa Campo de la Juventud
29 ago. 10:00 / 17:00 Puertas Abiertas de Tiro Olímpico Olympic Sport
29 ago. Desde 11:00 Puertas Abiertas de Rugby Isla Dos Aguas
29 ago. 12:00-19:00 Entrenamientos Liga Norte Radiocontrol Ribera Sur
29 ago. 17:00 XIX Travesía a Nado Río Carrión Puentecillas
29 ago. 18:00-20:00 Juegos Autóctonos Plaza de la Inmaculada
29 ago. 20:30 Palencia Baloncesto – Leyma Coruña. Partido solidario Pabellón Municipal
30 ago. 09:00-15:00 4.ª Carrera Liga Norte Radiocontrol Ribera Sur
30 ago. 09:30 / 16:00 Trofeo Golf Casino de Palencia Isla Dos Aguas
30 ago. 11:00 52.º Ascenso y Descenso del Carrión Puentecillas / río Carrión
30 ago. 17:00 VI Torneo Peñas Futbolísticas Santa Marina
30 ago. 18:00-21:00 III Trofeo San Antolín y promoción de Disco Volador Sergio Asenjo
31 ago. 18:00 Palencia Holi San Antolín Parque del Sotillo
1 sep. 18:00-20:00 Juegos Autóctonos Plaza de la Inmaculada
1 sep. 19:00-21:00 Demostración de Vuelo Libre / exhibición aérea* Ribera Sur
1 sep. 19:30 Tardeo SBK y Sevillanas con animación y DJ Plaza Pío XII
2 sep. 10:30 Campeonato San Antolín de Tanga y Rana Bolera Los Jardinillos
3 sep. 20:00 II Torneo San Antolín de Balonmano Mariano Haro
4 sep. 12:00-14:00 Hinchables acuáticos – Final de temporada de piscinas* Piscinas del Sotillo
4 sep. 16:00 Trofeo Ayuntamiento de Palencia de Golf Isla Dos Aguas
4 sep. 17:00-20:00 Balojuegos para niños San Antolín Campos Góticos
5 sep. Desde 09:30 Competición Petanca San Antolín Huertas del Obispo
5 sep. 09:30 Trofeo Ayuntamiento de Palencia de Golf Isla Dos Aguas
5 sep. 10:00 / 16:30 VIII Torneo Infantil-Cadete de Baloncesto Pabellón Municipal
5 sep. Desde 17:00 IV Torneo de Dardos San Antolín Zambra Sport Bar
5 sep. 18:30 II Memorial Ana García Gil de Fútbol Sergio Asenjo
6 sep. Desde 10:00 VIII Torneo Infantil-Cadete de Baloncesto Pabellón Municipal