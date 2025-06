El PSOE afirma que la Junta desmiente a la Diputación y asegura que el mantenimiento de los bibliobuses es competencia de la institución provincial

Tras las preguntas formuladas por los procuradores socialistas por Palencia sobre el mantenimiento de los vehículos destinados al servicio de bibliobús, la Junta de Castilla y León ha sido tajante al asegurar que la adquisición y el mantenimiento de los bibliobuses es competencia de la Diputación Provincial de Palencia.

La demanda de información a la institución autonómico había sido planteada tras conocerse por parte de los sindicatos que dos de los tres autobuses que desempeñan el servicio no podían circular por no tener pasada la ITV, no tener seguro de vehículos actualizado y no pagar el combustible.

Ante estas críticas, la diputada responsable del área de Cultura de la Diputación declaraba que la institución no gestionaba ni el Centro ni el servicio de bibliobuses y que únicamente contribuía económicamente a su mantenimiento.

En el informe de la Junta se desmiente esta afirmación y evidencia claramente las competencias que sobre los 3 bibliobuses, dos de ellos del año 2006 y el tercero de 2007, tiene la Diputación según se establece en el Decreto 250/1996, de 7 de noviembre, por el que se delega el ejercicio de funciones en materia de Sistemas Provinciales de Bibliotecas en las Diputaciones Provinciales.

Según esta normativa, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte mantiene como competencia atribuida el apoyo y asesoramiento técnico para el desarrollo de las funciones delegadas por lo que desarrolla, entre otras, actuaciones como la organización de rutas y actividades culturales, el apoyo y asesoramiento del personal o el proceso de selección y adquisición de los fondos bibliográficos; pero en ningún caso el mantenimiento de los vehículos.

El Grupo Socialista en la Diputación también reafirmó en pleno que la gestión de los servicios bibliotecarios móviles integrados en el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas era una competencia asumida por la Diputación de Palencia y, por ello, debía hacer frente a estas carencias que presentaban los vehículos.

Estas deficiencias estaban provocando que las visitas a los centros escolares se vieran afectadas en cuanto a su periodicidad, causando evidentes perjuicios en el préstamo de libros, ya que las visitas se espaciaban en el tiempo.

Los bibliobuses de Palencia se encuentran gestionados por el Centro Coordinador de Bibliotecas, del que forman parte la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Palencia, funcionando desde 1971 como una herramienta de acceso a la lectura, la cultura y al entretenimiento, pero también de formación en el entorno rural.

Desde el PSOE se mostró su apoyo a las reivindicaciones planteadas desde la Unión General de Trabajadores referentes al intento de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de desmantelar el servicio exigiendo una solución inmediata a este problema que solo afecta a la provincia de Palencia de todas las que componen la Comunidad Autónoma.