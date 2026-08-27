Policía Local de Palencia denuncia la retirada de una gran cantidad de tubos con amianto sin autorización

La Policía Local de Palencia ha denunciado a una empresa que estaba realizando unos trabajos de reforma en un edificio del centro de la ciudad y carecía de certificación para trabajar con amianto. Los agentes encontraron en un camión estacionado unos 40 tubos de gran tamaño con amianto, un material considerado peligroso y prohibido en España desde el año 2001. Por este motivo, su manipulación, transporte y tratamiento debe realizarse por una empresa registrada y autorizada por la Junta de Castilla y León. Los agentes identificaron al conductor y le solicitaron las autorizaciones oportunas para trabajar con uralita y éste reconoció carecer de ellas.

Por estos hechos, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Palencia procedió a inmovilizar y precintar el vehículo hasta que se hiciera cargo de los residuos una empresa autorizada. La denuncia ha sido remitida al área de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que será la encargada de determinar la responsabilidad de la empresa por estos hechos.