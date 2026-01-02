La Plaza Mayor acoge el reparto de 7.500 raciones de roscón

En una época llena de mantecados, panetones, polvorones y turrones, aún queda sitio para un dulce más: el Roscón de Reyes, que pondrá el broche de oro gastronómico para los más golosos en Navidad y que en Palencia se materializa con el reparto gratuito de 7.500 raciones. La alcaldesa, Miriam Andrés, ayudada por varios miembros de la corporación municipal repartirá así esta tarde, a partir de las 18 h, el dulce gigante, que se colocará previamente sobre las mesas ubicadas en torno al monumento de Alonso Berruguete y el Belén de la Plaza Mayor, y que ya se ha convertido en una tradición entre los palentinos durante las fiestas navideñas. Para que la entrega de las raciones sea lo más ágil posible se habilitará un recorrido con puntos de entrada y salida.

La ‘Pastelería Polo’ de la capital ha sido un año más la encargada de elaborar este dulce típico de Reyes, que no lleva sorpresas ni crema ni nata para evitar problemas sanitarios, pero si 330 kg de harina, 80 kg de azúcar, 55 kg de mantequilla, 20 kg de levadura, 5,2 kg de sal, 70 litros de leche, 1.500 huevos, naranja y agua de azahar.

Además, como viene siendo habitual se repartirán en la Plaza de San Francisco doscientas raciones de un roscón especial sin proteína de la leche, sin gluten y sin frutos secos, elaborado en esta ocasión por ‘Sumendi Pastelería’, para endulzar también la tarde a todas aquellas personas que sufran algún tipo de intolerancia.

El reparto del dulce gigante es una de las tradiciones más esperadas del programa navideño diseñado por el Ayuntamiento de Palencia, que contará con la gran Cabalgata de Reyes el próximo lunes, 5 de enero. Asimismo, se podrán seguir disfrutando de actividades como la pista de patinaje sobre hielo sintético en la Plaza de la Inmaculada,

la exposición “Nikola Tesla, El genio de la electricidad moderna” de la Fundación La Caixa; el Mercado Navideño en la Plaza Mayor; o los conciertos de “The Magic Gospel” el 3 de enero a las 13 h en la Plaza Mayor o de “Efecto Mariposa” en colaboración con la Cadena 100 de Cope Palencia el 11 de enero, a las 19:30 h, en el Teatro Principal.