Tras personas trasladas al hospital de Palencia tras un incendio ocurrido en una vivienda de Paredes de Nava

El suceso ocurría a las 07:16 horas.

Según informa el servicio 112, tres personas, dos mujeres de 75 y 61 años y un varón de 82 años, ha tenido que ser trasladados al hospital de Palencia tras un incendio ocurrido en una vivienda de Paredes de Nava. El suceso ocurría a las 07:16 horas. El 112 recibía varias llamadas desde la Avenida Berruguete que avisaban de llamas que salían de un piso de un bloque situado frente a la estación de tren. A lugar acudía la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Palencia junto a una UVI Móvil. Tras ser atendidos en primer lugar en el centro de salud de Paredes, se decidió su trasladado al hospital de la capital palentina.

