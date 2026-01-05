La Diputación de Palencia activa desde el inicio del año las ayudas al tejido empresarial, dotadas con casi 1,3 millones de euros

La La Diputación de Palencia ha publicado ya la convocatoria 2026 de ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del tejido industrial y al impulso de proyectos y sectores estratégicos para el desarrollo económico de la provincia dotada con casi 1,3 millones de euros con el objetivo de que empresarios y autónomos puedan prever sus inversiones desde el inicio del año y planificar con seguridad el crecimiento de su actividad.

Con esta convocatoria, la Institución provincial vuelve a demostrar su compromiso firme con el empleo, la actividad económica y la fijación de población en el medio rural, apostando por una política económica basada en la anticipación, la estabilidad y el apoyo directo a quienes generan riqueza y oportunidades en la provincia.

La Diputación destina a esta línea de ayudas un presupuesto global de 1.276.990 euros, orientado tanto a la creación de nuevas empresas como a la consolidación y ampliación de las ya existentes, así como al alquiler de espacios empresariales, favoreciendo la reutilización de locales y naves en los municipios rurales.

Podrán acogerse a estas ayudas personas físicas, sociedades, cooperativas, asociaciones, fundaciones y comunidades de bienes que desarrollen proyectos de inversión en el medio rural de la provincia de Palencia y que supongan la creación o

consolidación de microempresas y pymes, así como la creación y/o mantenimiento de empleo estable, tanto por cuenta ajena como mediante el autoempleo.

Objetivos de la convocatoria

La convocatoria tiene como finalidad:

· Facilitar la creación de nuevas empresas y la consolidación de actividades empresariales existentes.

· Incentivar la inversión productiva y la ampliación de capacidad, vinculada al incremento o mantenimiento del empleo.

· Favorecer la reutilización de locales, naves y bajos en municipios rurales mediante ayudas al alquiler.

Líneas de ayuda

El presupuesto se distribuye en las siguientes líneas:

· Línea 1 – Creación de nuevas empresas: 626.495 euros.

· Línea 2 – Consolidación de empresas existentes: 626.495 euros.

· Línea 3 – Alquiler de espacios para iniciativas empresariales: 24.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 27 de febrero de 2026, contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web de la Diputación de Palencia, dentro del apartado de Subvenciones y Ayudas. Los anexos y la documentación necesaria estarán disponibles en la sede electrónica de la Diputación Provincial.

Con esta convocatoria, la Diputación de Palencia refuerza su apuesta por un medio rural activo, con oportunidades y futuro, ofreciendo certidumbre a los emprendedores desde el comienzo del año y situando al empleo y a la iniciativa empresarial en el centro de la acción política provincial.

En 2025 fueron un total de 103 empresas y autónomos los que se beneficiaron de esta línea de ayudas que supuso una inversión de algo más de 2,17 millones de euros, cuantía que se incrementó gracias al Plan +10 de inversiones extraordinaria.