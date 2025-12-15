Palencia Turismo invita a navegar con el Grinch por el Canal de Castilla y descubrir la historia del Palacio Provincial

Los días festivos de Navidad, perfectos para el descanso y las vacaciones escolares, abren un universo de opciones para conocer entornos cercanos. Palencia tiene mucho que ofrecer al turista con alternativas repletas de patrimonio, cultura y naturaleza.

La Diputación de Palencia, a través de su marca ‘Palencia, Turismo con Pé’, ha articulado una programación navideña completa y diversa que busca enriquecer la experiencia de las familias palentinas y visitantes.

Esta propuesta festiva se centra en dos ejes fundamentales: la reanudación de las visitas guiadas gratuitas a los espacios más emblemáticos del Palacio de la Diputación y la divertida experiencia teatralizada “La Aventura del Grinch en el Canal de Castilla”.

Con esta doble oferta, Palencia se posiciona como un destino navideño con encanto, fusionando las experiencias inmersivas // la aventura y el entretenimiento con la difusión de su valioso patrimonio histórico, cultural y natural.

‘Palencia, Turismo con Pé’ invita a vivir unas fiestas navideñas únicas combinando naturaleza, aventura, historia y patrimonio a través de una programación turística navideña especial. Del 21 de diciembre al 4 de enero, se han programado dos tipos de actividades: los viajes teatralizados en las embarcaciones del Canal de Castilla, protagonizados por el divertido personaje del Grinch, y el regreso de las visitas guiadas gratuitas a los lugares más emblemáticos del Palacio de la Diputación Provincial.

Palencia, con su marca ‘Turismo con Pé’, se convierte así en la opción perfecta para unas vacaciones navideñas repletas de historia, cultura y diversión garantizada.

Viajes teatralizados: La aventura del Grinch en el Canal de Castilla

La programación navideña se inaugura en el Canal de Castilla con una propuesta singular y novedosa: la travesía teatralizada en las embarcaciones del Canal, “La Aventura del Grinch”. El icónico personaje ha elegido las orillas del Canal para perpetrar el robo de la “Luz de la Navidad”, ocultándola a lo largo de esta histórica vía de navegación.

Para su recuperación, se anima al público a participar en un recorrido lúdico y didáctico que, a la par que se sigue el rastro de la travesura, permite profundizar en la fascinante historia de esta obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII.

Así, las embarcaciones del Canal de Castilla se transforman en el escenario perfecto para vivir una trepidante y didáctica búsqueda para recuperar la “Luz de la Navidad” robada por el Grinch. Fechas y horarios de la actividad:

· Barco Marqués de la Ensenada (Herrera de Pisuerga): Fechas: 21 y 28 de diciembre, a las 12:30 horas. Imprescindible reserva previa en el teléfono 664 20 14 15.

· Barco Juan de Homar (Frómista): Fechas: 27 de diciembre y domingo 4 de enero, a las 12:30 horas. Imprescindible reserva previa en el teléfono 673 36 84 86.

(Embarcaciones del Canal de Castilla: Horarios de navegación en periodo navideño)

Además de las rutas teatralizadas, las embarcaciones del Canal de Castilla mantienen sus horarios de navegación regulares para seguir ofreciendo un relajante paseo por este en-torno natural.

· Barco Marqués de la Ensenada (Herrera de Pisuerga):

o Abierto: De jueves a domingo de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

o Cerrado: 24, 25, 31 de diciembre y en el mes de enero.

o Imprescindible reserva previa en el teléfono 664 20 14 15.

· Barco Juan de Homar (Frómista):

o Abierto: De miércoles a lunes de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

o Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero.

o Imprescindible reserva previa en el teléfono 673 36 84 86.

Visitas al Palacio de la Diputación Provincial de Palencia: Una joya modernista

Para los amantes de la historia y el arte, la programación navideña incluye visitas gratuitas a los lugares más emblemáticos del Palacio de la Diputación Provincial de Palencia, un recorrido para admirar la arquitectura y el patrimonio institucional de la capital. Este bello edificio, inaugurado en 1914 obra del reputado arquitecto y escultor palentino Jerónimo Arroyo, es un arquetipo de las construcciones modernistas de la Palencia de inicios del siglo XX, con elementos neoclásicos, neorrenacentistas e influencias neobarrocas.

Las visitas, con una duración aproximada de una hora, permiten admirar la decoración navideña del Palacio, además de las joyas de su interior, como la imponente escalera central, rodeada por un conjunto de vidrieras que representan escudos municipales de la provincia, destacando el de Palencia con su lema “Armas y Ciencia”.

Además, el Palacio alberga importantes obras de arte de grandes artistas palentinos como Casado del Alisal, Díaz Caneja, Eugenio Oliva o Asterio Mañanós.

· Días de visita guiada: 21, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

· Horario de mañana: 21 y 28 de diciembre, a las 12:00 horas.

· Horario de tarde: 23, 27, 29 y 30 de diciembre, a las 17:30 horas.

· Inscripciones: Las visitas son gratuitas y las inscripciones se realizan en la Oficina de Turismo, C/ Mayor Principal, 31, de la capital.

· Teléfono de información: 979 70 65 23.

Para más información sobre estos y otros recursos de la provincia de Palencia, puede contactar con la Oficina de Turismo en la Calle Mayor 31 de la capital, en el teléfono 979 70 65 23 o visitar www.palenciaturismo.es.