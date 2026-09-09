Palencia inicia el curso 2026-2027 con cerca de 22.000 alumnos en régimen general y diversos programas de apoyo a las familias

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, ha visitado hoy las instalaciones del CEIP Sofía Tartilán en la capital, donde ha presentado los principales datos y novedades del curso escolar 2026-2027, un nuevo curso marcado por el refuerzo de los recursos humanos, la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, la mejora de las infraestructuras y la continuidad de las medidas dirigidas a favorecer la calidad, la innovación y la igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

La provincia de Palencia cuenta para este curso con una estimación de 21.995 alumnos de enseñanzas de régimen general. Por enseñanzas, el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, es la que registra uno de los principales incrementos, al pasar de 1.331 a 1.391 alumnos, un 4,51% más. También aumenta el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, que pasa a 5.369 estudiantes, un 0,41% más.

Por su parte, Educación Infantil de segundo ciclo contará con 2.884 alumnos, mientras que Educación Primaria mantiene prácticamente estable su alumnado, con 7.455 estudiantes. En Bachillerato se estima un total de 1.757 alumnos y en Formación Profesional la previsión es de 3.068 estudiantes. Asimismo, en Educación Especial, el alumnado estimado asciende a 71 estudiantes.

También forman parte de la oferta educativa de la provincia las Enseñanzas de Idiomas, con una previsión de 1.005 alumnos, y las Enseñanzas Artísticas, que incrementan su alumnado hasta alcanzar los 477 estudiantes. Por su parte, Educación de Personas Adultas cuenta con una estimación de 2.724 alumnos.

Uno de los principales hitos del curso es la consolidación de la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, que en Palencia se traduce en una oferta de 1.592 plazas de 0 a 3 años. La provincia dispone de 37 centros, de los que 24 son públicos y 13 privados. La oferta de plazas se distribuye en 207 para el tramo de 0 a 1 años; 578 para el de 1 a 2 años y 807 para el de 2 a 3 años.

La medida de gratuidad beneficia en el conjunto de Castilla y León a 23.669 alumnos y supone para las familias un ahorro estimado de 2.000 euros anuales por escolar. Además, se mantiene el acceso a servicios complementarios como Madrugadores y comedor escolar, así como a servicios suplementarios que permiten la apertura de los centros en días no lectivos y durante el mes de julio.

La apuesta por una atención educativa de calidad tiene su reflejo en el refuerzo de los recursos humanos. En el conjunto de Castilla y León, el número de docentes aumenta este curso un 1,514%, contando la provincia de Palencia con 1.928 profesionales.

La presentación de inicio de curso recoge, además, la ampliación y consolidación de los recursos destinados al alumnado y a los centros educativos. En el ámbito de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, la Comunidad incrementa los efectivos de ATE, fisioterapeutas y enfermeros, mientras que también se refuerzan los recursos destinados al primer ciclo de Infantil. Esta mejora de los recursos se completa con una apuesta por la formación permanente del profesorado, un elemento esencial para afrontar los nuevos retos educativos y avanzar en metodologías innovadoras, competencia digital, lectura, matemáticas e internacionalización.

Más servicios para facilitar la conciliación de las familias

La Junta de Castilla y León mantiene su compromiso en Palencia ofreciendo servicios destinados a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y favorecer que el alumnado pueda desarrollar su actividad educativa y formativa más allá del horario lectivo.

Así, los programas de Madrugadores permiten atender las necesidades de las familias antes de la jornada escolar, mientras que Continuadores amplía las posibilidades de atención en los periodos de septiembre y junio.

También destacan los servicios de transporte escolar y comedor, fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación con independencia del lugar de residencia de las familias.

Por otro lado, la mejora de los centros educativos es otra de las prioridades de la Junta de Castilla y León en la provincia. Durante 2026 se destinarán en Palencia más de 3 millones euros a obras de reforma, mejora y sustitución (RMS), dentro de la inversión global destinada a estas actuaciones en Castilla y León.

A esta inversión se suman más de 398.000 en 2026 para obras descentralizadas entre las que destacan la construcción de un acceso y un ascensor en el CEIP Ángel Abia de Venta de Baños y la construcción de un porche en el CEIP Tello Téllez de Palencia.

Entre otras actuaciones importantes se encuentran la sustitución de carpinterías del edificio histórico IES Jorge Manrique, para la que se ha destinado más de un millón de euros. Además, hay que mencionar obras que se encuentran ya en fase de finalización como las realizadas en el CEIP Nuestra Señora de Ronte, en Osorno, o en el IES Santa María La Real, de Aguilar de Campoo.

Asimismo, hay que mencionar que se encuentra prevista la próxima licitación de la obra nueva del CEIP Reyes Católicos de Dueñas, con una inversión estimada de 7 millones de euros, una actuación que permitirá mejorar las condiciones de escolarización de los alumnos de este municipio.

La planificación del Gobierno autonómico incorpora además una estrategia de adaptación climática de los centros educativos, orientada a mejorar las condiciones térmicas, la eficiencia energética y la sostenibilidad de las instalaciones docentes.

Digitalización educativa

La transformación digital sigue siendo una prioridad educativa. En Palencia, 2.483 docentes, el 82% del profesorado, cuentan con acreditación en competencia digital, y el 82,36% alcanza los niveles B1 y B2. Este proceso se acompaña de recursos digitales y formación en programación, robótica e inteligencia artificial, además de medidas para impulsar la seguridad y el bienestar digital.

Durante el curso 2026-2027 se refuerzan también los programas para mejorar las competencias básicas. El nuevo Plan de Competencia Matemática llegará a ocho centros de la provincia, con mentoría, codocencia y refuerzo extraescolar para alumnado de 3º y 4º de Primaria. En lectura, se mantienen actuaciones de refuerzo, actualización de los planes de lectura y programas de lectoescritura y alfabetización mediática.

Asimismo, continúa el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, con apoyo gratuito en Lengua, Matemáticas e Inglés, refuerzo de lectoescritura y matemáticas, medidas estivales y un programa de transición a la ESO. Como novedad, se incorpora una aplicación web para facilitar su gestión y la participación de familias, tutores y centros.

En cuanto a la Formación Profesional, la provincia de Palencia continúa ofreciendo durante este curso escolar titulaciones y especializaciones vinculadas a las necesidades del entorno productivo y a los perfiles profesionales emergentes.

De este modo, se ofrecen varias titulaciones en modalidad presencial, como Técnico en Soldadura y Calderería, en el IES Trinidad Arroyo; Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, en el CIFP Camino de la Miranda; el curso de especialización en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python, también en el CIFP Camino de la Miranda; y el curso de especialización en Cultivos Celulares, que cuenta con una elevada demanda. Además, el IES Jorge Manrique incorpora en modalidad virtual el título de Técnico Superior en Integración Social.

La estrategia de Formación Profesional se completa con programas destinados a reforzar la conexión entre los centros y las empresas, la innovación aplicada, el emprendimiento, la actualización del profesorado y la internacionalización de las enseñanzas.

Educación en el medio rural

La Junta mantiene su atención al alumnado del medio rural mediante programas extraescolares y de refuerzo que amplían las oportunidades educativas, favorecen la conciliación y contribuyen a fijar población. Entre ellos destaca Aula Viva Rural, dirigido a estudiantes de 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO de municipios de menos de 1.000 habitantes.

El bienestar del alumnado es también una prioridad para la Junta de Castilla y León. Palencia cuenta con centros integrados en la red de Escuelas Saludables, que promueve el bienestar emocional, la convivencia positiva y la prevención del acoso y las conductas de riesgo, con actuaciones dirigidas también a profesorado y familias y una mayor coordinación entre Educación y Sanidad.

Durante su intervención, el delegado territorial ha destacado que el inicio del curso 2026-2027 refleja el compromiso de la Junta con una educación de calidad y accesible para las familias palentinas. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo conjunto de docentes, equipos directivos, familias y administraciones para afrontar un nuevo curso con garantías y seguir mejorando la educación en la provincia de Palencia.