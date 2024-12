Más de 650 niños y niñas de los centros escolares disfrutarán de MiniAguilar esta semana

Inculcar la cultura cinematográfica entre el público infantil es uno de los grandes objetivos del Aguilar Film Festival. Por eso, la cita reserva siempre una parte importante de su programación a los más pequeños a través de MiniAguilar, concurso de cortometrajes de animación en el que se podrán ver 56 obras. Estos trabajos, con un doble componente lúdico y formativo, se proyectan desde hoy y hasta el domingo en el Cine Amor en horario matinal a través de diez sesiones. Como novedad y para llegar a más gente, todos estos apartados se repiten en la Fundación Santa María la Real en horario de tarde.

Algunos de esos veinte pases han sido reservados para las alumnas y alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria del CEIP Castilla y León y del Colegio San Gregorio, ambos de Aguilar de Campoo, mientras que el resto están abiertos al público en general. Así, más de 650 alumnos de todas las edades de los centros educativos de la localidad aguilarense podrán ver estas obras especialmente seleccionadas para el público infantil. A esta cifra se suman las 25 personas usuarias del Centro Fundación Personas Virgen de Llano que también disfrutarán de MiniAguilar y el resto de menores o familias que decidan acudir por libre.

Cabe mencionar, además, que MiniAguilar es una de las cuatro secciones a concurso del Aguilar Film Festival. Los cortometrajes seleccionados se dividen en dos categorías: MiniAguilar + 3 Licinia, para público de más de 3 años, y MiniAguilar + 7 Renato, para público de más de 7 años. En esta ocasión, el jurado encargado de evaluar las propuestas está integrado por Tais Roldán, profesora de Secundaria, licenciada en Historia del Arte y vecina de la comarca vinculada al AFF desde hace años; Marta Gama, aguilarense que ha dedicado gran parte de su vida laboraL a la educación no formal de niñas y niños y que también viene colaborando con el festival desde 2018; y Manon Guerin, programadora francesa, codirectora del Festival de Cine Plen la Bobine especializada en educación cinematográfica y en cine para público joven y miembro de varios comités de selección como el de Clermont Ferrand, localidad de la que es oriunda.

AULA AFF. Asimismo, el Aguilar Film Festival ha dado continuidad a la actividad iniciada el año pasado y denominada Aula AFF, que consiste en invitar a los centros de la región a proyectar una selección de cortometrajes cuya temática está alineada con la Agenda 2030 y los contenidos curriculares de Secundaria y Bachillerato. El festival aguilarense ha enviado la convocatoria a los casi 300 centros educativos de la región, que tienen hasta el 22 de diciembre para participar en la iniciativa.

“Muchos ya se han apuntado y los que no lo hayan hecho pero tengan interés aún tienen la posibilidad de hacerlo”, apunta Jorge Fernández-Mayoralas, coordinador de esta actividad con la que se pretende llegar a los casi 4.000 alumnos que reúnen los institutos y colegios de las nueve provincias de Castilla y León. Por el momento, 25 centros de siete de ellas ya se han sumado, de manera que el Aguilar Film Festival volverá a traspasar fronteras para colarse en las aulas de toda la Comunidad Autónoma. En este sentido, cabe recordar que los centros pueden inscribirse rellenando el siguiente formulario: https://forms.gle/xK8zAHGXczQUKJb89”.

Ciao Peskao, El último día, Squeegee boy y The one who knows son los cuatro cortos seleccionados para la sesión dirigida a mayores de 12 años (Primer Ciclo de ESO), mientras que la destinada a mayores de 15 años (Segundo Ciclo de ESO y Bachillerato) incluye las películas Daydrift, O estado de alma y A bon garçon. “Cada centro inscrito recibirá guías en PDF con actividades creativas y preguntas para fomentar el debate y el análisis, relacionadas con los cortometrajes y los contenidos curriculares”, explica Jorge Fernández-Mayoralas al tiempo que señala que los cortos abordan temas como la sostenibilidad, la igualdad, la inclusión o el cambio climático.

PROGRAMACIÓN Y EXPOSICIÓN GULLÓN. Por lo demás, el Aguilar Film Festival proyecta hoy y mañana varios de los pases de las secciones De Campo, Territorio Invitado Distopía y Ríete tú. También se podrán ver los cortometrajes incluidos en la sección Bogoshorts y la película A conquista de Faro, dirigida por la portuguesa Rita Azevedo, a la que el festival ha decidido entregar este año su Águila de Oro Internacional.

Por último, con motivo de la celebración del Aguilar Film Festival, el Espacio de Arte de la cafetería del Hotel Valentín acoge una exposición de carteles publicitarios dedicados al Aguilar Film Festival y a la empresa Galletas Gullón, uno de los principales patrocinadores de la cita cinematográfica. La inauguración tendrá lugar mañana a las 12 horas y contará con la presencia de la presidenta de Galletas Gullón, Lourdes Gullón; la presidenta honorífica de la compañía, María Teresa Rodrígues; su director corporativo, Paco Hevia, y representantes del Ayuntamiento de Aguilar como la concejala de Cultura, Soraya Isasi.