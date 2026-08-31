San Antolín 2026

“La Lanera” de Vanessa Urizarna Núñez se ha alzado con el primer premio de "Con Forma de P"

El primero premio está dotado de 1.500 euros.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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“La Lanera” de Vanessa Urizarna Núñez se ha alzado con el primer premio de "Con Forma de P" | Ayuntamiento de Palencia

Ya conocemos a los ganadores del concurso "Con Forma de P"!. El proyecto titulado “La Lanera” de Vanessa Urizarna Núñez se ha alzado con el primer premio del concurso dotado con 1.500€. Así se ha dado a conocer esta misma mañana tras el veredicto del jurado oficial. Por su parte, el segundo premio, que tiene una cuantía de 1.000€ ha recaído en la P titulada “Sopa de P” elaborada por Inés Macho López. Por último, el premio joven de 750€, destinado a los participantes nacidos entre el 2000 y 2007, ha recaído en la P que lleva por título “Globantia” de Oliver Calvo García nacido en 2006.

Asimismo, cabe señalar que el premio especial del Jurado Popular dotado con 300€ y decidido con vuestros votos a través del perfil de Instagram 'Palenciacultura', ha recaído también en “Sopa de P”. En total la presente edición ha contado con doce participantes. Todas las obras se pueden ver a lo largo de la Calle Mayor de la ciudad.

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