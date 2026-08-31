“La Lanera” de Vanessa Urizarna Núñez se ha alzado con el primer premio de "Con Forma de P"

Ya conocemos a los ganadores del concurso "Con Forma de P"!. El proyecto titulado “La Lanera” de Vanessa Urizarna Núñez se ha alzado con el primer premio del concurso dotado con 1.500€. Así se ha dado a conocer esta misma mañana tras el veredicto del jurado oficial. Por su parte, el segundo premio, que tiene una cuantía de 1.000€ ha recaído en la P titulada “Sopa de P” elaborada por Inés Macho López. Por último, el premio joven de 750€, destinado a los participantes nacidos entre el 2000 y 2007, ha recaído en la P que lleva por título “Globantia” de Oliver Calvo García nacido en 2006.

Asimismo, cabe señalar que el premio especial del Jurado Popular dotado con 300€ y decidido con vuestros votos a través del perfil de Instagram 'Palenciacultura', ha recaído también en “Sopa de P”. En total la presente edición ha contado con doce participantes. Todas las obras se pueden ver a lo largo de la Calle Mayor de la ciudad.