La Junta autoriza la construcción de la Incubadora de Empresas Agroalimentarias ‘Incubatech Palencia’, con una inversión de 7,15 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Instituto para la Competitividad de Castilla y León (ICECYL) la celebración del contrato de la obra incluida en el proyecto de ejecución de edificio destinado a incubadora de empresas del sector agroalimentario en la parcela EQ-4 del Polígono Industrial de Magaz de Pisuerga (Palencia), con un presupuesto de 7.157.869 euros, cofinanciado con el Fondo de Transición Justa de España 2021-2027.

El objetivo de las obras es la ejecución de un nuevo edificio de uso polivalente de servicios, industria, oficinas, laboratorios y otros recursos de innovación para impulsar la implantación de empresas, principalmente del sector agroalimentario, que se pueda complementar con la instalación de Centros Tecnológicos, Asociaciones y Centros de Innovación Digital, Fundaciones o Centros de Universidades respaldados por convocatorias de proyectos de la Comunidad, nacionales y europeos.

Este edificio actuará como incubadora de empresas, bajo la denominación ‘Incubatech Palencia’, y estará adaptado a las necesidades de innovación del sector agroalimentario. El proyecto será escalable y contará con espacios que faciliten zonas de I+D, experimentación específica del sector agroalimentario.

‘Incubatech Palencia’ se integra dentro del ‘Protocolo Palencia 2030 para una especialización inteligente en el Sector Agroalimentario’, impulsado por la Junta de Castilla y León, que tiene como objetivo convertir a la provincia de Palencia en referente del sector agroalimentario.

Castilla y León representa más del 10 % del sector agroalimentario en España. La Comunidad cuenta con 2.807 empresas vinculadas a esta actividad, que emplean a 57.238 personas y alcanzan una facturación conjunta de 16.280 millones de euros.

El sector agroalimentario representa el 5,2 % del valor añadido bruto de Castilla y León y concentra el 30% del sector industrial de la Comunidad.

Con el desarrollo de esta infraestructura, así como con la incubadora de empresas de Ciberseguridad, Aeroespacial y Turismo que se pondrá en marcha en el Parque Tecnológico de León, Castilla y León refuerza su apuesta por el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica en el territorio.