Investigado un conductor novel en Palencia tras sufrir una salida de vía con tres acompañantes

La Policía Local investiga a un conductor novel de 18 años tras sufrir una salida de vía y registrar un resultado de 0,65 mg/l de aire espirado en la prueba de alcoholemia. Por suerte, ni él ni ninguno de los otros tres acompañantes sufrieron lesiones, ya que el vehículo no llegó a precipitarse a un vaciado de obra de la calle Labrador.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del domingo, en torno a las seis de la madrugada, cuando la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia recibió el aviso de la salida de vía de un turismo.

En cuestión de minutos, los agentes se personaron en el lugar y atendieron a los jóvenes. Tras comprobar que todos ellos se encontraban bien, sometieron al conductor a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,65 mg/l de aire espirado, por lo que, al estar involucrado en un accidente, se le imputa un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (379.2 CP).

Así las cosas, el conductor, con solo 5 meses de antigüedad en su permiso de conducir, se someterá a un juicio rápido. En cuanto al vehículo, éste fue recuperado por la grúa del seguro.