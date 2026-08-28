La Diputación destina 270.000 euros a reforzar el Servicio de Extinción de Incendios ante la incorporación de la nueva promoción de bomberos

El pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado en su sesión de hoy una modificación de crédito por importe de 420.000 euros, de los que 270.000 euros se destinan al Servicio de Extinción de Incendios para atender las necesidades derivadas de la incorporación de los nuevos bomberos y para reforzar la dotación de medios materiales y formativos del servicio.

Entre las acciones que se van a afrontar con esta partida, se encuentra la organización y desarrollo del curso de formación de bomberos de nueva incorporación, que en esta ocasión asumirá directamente la Diputación.

También se va a completar el vestuario y equipamiento de los nuevos bomberos. En concreto, se contemplan 30.000 euros para el Parque de Bomberos de Aguilar de Campoo y otros 30.000 euros para el de Saldaña.

Asimismo, se destinan 40.000 euros a maquinaria, instalaciones y utillaje y 10.000 euros a material de transporte, con el objetivo de garantizar la adecuada dotación de los parques y de los efectivos que se incorporan al servicio.

De este modo, la Diputación garantiza que la incorporación de nuevos profesionales vaya acompañada de la formación y los medios necesarios para prestar un servicio de prevención y extinción de incendios eficaz y cercano en el conjunto de la provincia, avanzando en el compromiso de la Institución con la creación de un servicio profesional.

150.000 euros más para eficiencia energética municipal. La modificación de crédito contempla otros 150.000 euros para incrementar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos para actuaciones de eficiencia energética, aprobada el pasado mes de abril.

Este suplemento responde a la elevada demanda registrada por las entidades locales y permitirá ampliar la capacidad de la Diputación para atender las solicitudes presentadas y apoyar durante este ejercicio actuaciones de eficiencia energética en instalaciones de titularidad municipal.

Aprobación definitiva del convenio para el nuevo edificio de La Yutera. Por otro lado, el Pleno ha aprobado el texto definitivo del convenio con la Universidad de Valladolid para la constitución gratuita de un derecho de superficie sobre una parcela de 2.724 metros cuadrados en el campus de La Yutera, destinada a la construcción de un nuevo edificio universitario polifuncional.

El inmueble estará destinado prioritariamente a docencia, investigación y transferencia de conocimiento, con especial atención a las necesidades vinculadas al nuevo Grado en Biotecnología, así como a otras titulaciones presentes y futuras del Campus de Palencia.

El derecho de superficie tendrá una duración de 50 años y la Universidad de Valladolid dispondrá de un plazo máximo de seis años para construir y poner en funcionamiento el edificio.

El acuerdo supone la culminación de la tramitación iniciada con la aprobación provisional del derecho de superficie por el Pleno el pasado 26 de marzo, y refuerza la colaboración de la Diputación con la Universidad de Valladolid para ampliar y mejorar la oferta universitaria en Palencia.