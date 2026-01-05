La ballena Moby Dick surcará este lunes las calles de Palencia acompañando a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente

Un rumor recorre Palencia… se dice que una criatura legendaria ha abandonado los mares lejanos y se dirige lentamente al río Carrión para acompañar a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, en su próxima visita a la capital palentina este lunes, 5 de enero. ‘The Whale Street’, espectacular adaptación de ‘Moby Dick’, será uno de los espectáculos más impactantes de una cabalgata que recorrerá las principales calles de la ciudad en una comitiva que partirá a las 18:30 horas de la calle Isaac Peral para continuar por Cardenal Cisneros, Avenida de Valladolid, Plaza España, República Argentina, Pio XII y Calle Mayor hasta llegar a la Plaza Mayor.

Inspirado en la novela del escritor estadounidense Herman Melville, la Compañía de Productions Polymorphes & Populaires – CPPP, del sur de Francia, presentará a una ballena gigante que cobrará vida gracias a bailarines, acróbatas y artistas de circo, quienes, al ritmo hipnótico y eléctrico de los músicos, harán las delicias de los pequeños y mayores que estén congregados a lo largo de un recorrido lleno de magia, colorido e ilusión en el que se repartirán 1.500 kg de caramelos y 7.000 obsequios.

Los Reyes Magos estarán además acompañados de un cortejo formado por cerca de seiscientas personas que, organizados en torno a seis carrozas y seis espectáculos conformarán la comitiva real. Abrirá de esta forma el desfile los antiguos camiones del Parque de Bomberos de Palencia conocidos como ‘El Abuelo’ y el ‘Ecla’, junto al espectáculo a cargo del grupo francés ‘Réveillon des Souris’ y el Grupo de Gimnasia Artística que acompañarán a la primera de las carrozas que estará ambientada en el cuento de ‘La Cenicienta’.

Posteriormente, será el turno de la segunda de las carrozas contando como protagonistas a los espíritus fantásticos de las ‘Hadas’ que aparecerá acompañada por el espectáculo callejero citado anteriormente ‘The Whale Street’, de la compañía CPPP, una reinterpretación contemporánea de la novela ‘Moby Dick’. A ellos les seguirá un grupo de bailarines de la Escuela de Danza Smile. Por último, la tercera de las carrozas con temática de cuento estará centrada en ‘Los Enanitos’. La misma estará precedida por el espectáculo de animación ‘Locomotión Circus’ y seguida por varios integrantes de ‘Patinando por Palencia’. Junto a ellos, no faltarán el tren navideño, Correos, elefantes y osos gigantes, varios coches eléctricos de ‘Palencia Deslumbra’, el espectáculo de ‘Wicca Fuego’ de Alicante, el burro, la Virgen, el Niño y San José, los pastores o una cuadriga romana acompañada por el sonido de varios tambores.

Por su parte, el toque tradicional lo podrán los Coros y Danzas del Reino de Castilla y el carro de campanas de manos de los Campaneros Villantanos junto a varios pendones de la provincia palentina. Pero, sin duda, la magía envolverá las tres carrozas de Sus Majestades de Oriente, quienes desde sus tronos recogerán los deseos y peticiones de todos los niños y niñas, así como de más de un adulto que aún entrado en años querrá pedir su regalo o deseo. Todas ellas acompañadas por caballos.

Una vez en la Plaza Mayor, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente serán recibidos en la puerta del Ayuntamiento por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, donde recibirán las llaves de la ciudad para que puedan acceder a todas las casas y dejar los regalos a pequeños a mayores. Seguidamente, Melchor, Gaspar y Baltasar accederán al balcón de la Casa Consistorial para saludar a todos los allí congregados.

Después de dirigirse a todas las personas congregadas en la Plaza Mayor, llegará uno de los momentos más esperados. Y es que se cantará y bailará el villancico palentino del ‘Ea’ para posteriormente llevar a cabo la adoración al Niño Jesús por parte de los Reyes Magos que le entregarán, como es habitual, oro, incienso y mirra. Por último, un espectáculo con música en directo de la mano de cinco artistas palentinos (Andrés Martín Calvo, María Jesús González Otero, Lucia Martín González, Álvaro Medrano y Sonia Santoyo) de estilos tan diferentes como el lírico, el pop o el rock, pondrán el broche de oro a esta cita tan especial.