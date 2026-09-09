Municipal

La antigua Alcoholera llevará el nombre de ‘Ramón Margareto’

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere rendir tributo al director de cine, guionista, escritor, pintor y premio Goya al Mejor Corto Documental en 2011 por ‘Memorias de un cine de provincias’.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
La antigua Alcoholera llevará el nombre de ‘Ramón Margareto’ | Ayuntamiento de Palencia

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia ha informado en la Comisión Informativa Permanente de Identidad Cultural y Actividad Físico Deportiva del inicio de la tramitación del expediente para denominar al edificio de la antigua Alcoholera con el nombre ‘Ramón Margareto’, como homenaje de la ciudad a su trayectoria artística y cultural. Con esta iniciativa, el Consistorio quiere rendir tributo al director de cine, guionista, escritor, pintor y premio Goya al Mejor Corto Documental en 2011 por ‘Memorias de un cine de provincias’, fallecido a los 63 años tras una larga enfermedad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid