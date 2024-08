El PP no acudirá a la recepción a la ministra de Igualdad al ser "una visita vacía de contenido" para Palencia

Esta mañana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visitará la capital palentina. Durante su estancia mantendrá una reunión con la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, además de presentar los puntos violeta que se instalarán en la capital durante las fiestas de San Antolín. Con motivo de esta visita, el Ayuntamiento de Palencia ha organizado una recepción oficial. VOX dejaba claro que no asistiría a esa recepción al considerar, entre otras cuestiones, que el Ministerio de Igualdad, bajo el Gobierno de Sánchez, es el responsable de la conocida como “Ley del sí es si”, que ha permitido reducir las penas de 943 de los 4.000 condenados por violencia sexual que cumplían prisión.

Tampoco acudirá el PP. El portavoz popular, Víctor Torres, asegura que, al igual que en la visita del Ministro Bolaños al Ayuntamiento, "no hay un solo tema a tratar en la recepción". La única información que consta en el guión del acto es “saludos, obsequio institucional y firma en el libro de honor del Ayuntamiento”, asegura Torres. “Una nueva recepción con honores al Gobierno de Sánchez que no resuelve las demandas y necesidades de los palentinos”, aseguran los populares. No obstante, el Grupo Popular ha agradecido la invitación y vuelve a ponerse a disposición del Equipo de Gobierno "para reunirse con quien haga falta y para tratar temas concretos que afecten de verdad al futuro de Palencia y los palentinos".