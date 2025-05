Detenida una persona por sustraer un vehículo y no tener permiso de conducción

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 46 años y nacionalidad española como supuesto autor de dos delitos, siendo uno por hurto de uso de vehículo y otro por carecer de permiso por pérdida de vigencia. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril, cuando el detenido observó una furgoneta que estaba estacionada junto a la piscina climatizada de Guardo con las llaves puestas, montándose e iniciando la marcha.

Cuando el propietario regresó al lugar, se percató que su vehículo ya no estaba, poniendo los hechos en conocimiento de la Guardia Civil quienes, junto a la Policía Local, buscaron por toda la localidad para tratar de localizar el vehículo sustraído. Pocas horas después, dicho vehículo fue localizado en mitad de un prado, con las llaves puestas y sin nadie en su interior, al haberse quedado atascado dada la vegetación alta y frondosa existente. Tras verificarse el estado de la furgoneta y que no se había sustraído nada del interior, esta fue devuelta a su propietario. Gestiones posteriores permitieron identificar al autor de esta sustracción, procediendo a su detención por un delito de hurto de uso de vehículo. Tras verificarse que no poseía permiso de conducción por pérdida de vigencia, se le añadió otro delito, esta vez en materia de seguridad vial. Las diligencias instruidas, junto al detenido, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción Nº2 de Cervera de Pisuerga.