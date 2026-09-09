Los accidentes de tráfico dejan 5 muertos y 62 heridos en Palencia durante julio y agosto

Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de este mismo verano Tráfico ha registrado en las calles y carreteras de Palencia, aún con cifras provisionales, un total de 371 accidentes de tráfico que han provocado un balance de 5 personas fallecidas y 62 heridos de diversa consideración. Durante el mismo periodo del pasado año fueron contabilizados 430 accidentes con un balance de 2 fallecimientos y 75 heridos. Al igual que el pasado año, los siniestros mortales sufridos este verano en nuestra provincia han sido dos. El 5 de julio fallecieron cuatro miembros de una misma familia en la autovía A-67 en el término municipal de Prádanos de Ojeda y el 29 de julio falleció un ciclista en la carretera CL-615 en el municipio de Perales. Debe recordarse, por otra parte, que durante estos dos meses de verano se han producido aproximadamente 1.251.000 de desplazamientos extraordinarios de largo recorrido en nuestra provincia. A nivel nacional durante los meses de julio y agosto se ha registrado un máximo histórico en el volumen de desplazamientos que se han incrementado un 1,5 % con respecto a los del verano del pasado año.

Desde el 1 de enero de este año hasta hoy los accidentes de circulación ya han provocado en nuestra provincia un balance de 14 fallecimientos y 171 heridos. Las principales causas de estos accidentes con daños personales han sido las distracciones y las somnolencias de los conductores, los excesos de velocidad y los incumplimientos de las señales de stop. Durante el mismo periodo del pasado año los siniestros viales provocaron en nuestra provincia un balance de 7 defunciones y 206 heridos. Los próximos meses Tráfico impulsará a nivel nacional las siguientes campañas de control y vigilancia. En octubre practicará una nueva campaña de control sobre las distracciones de los conductores. En noviembre habrá dos campañas: una para el control del transporte escolar y otra para el control de furgonetas y en diciembre volverá a practicarse la campaña especial de alcohol y drogas previa a las navidades. Todos los cómputos incluidos en esta nota incluyen tanto los accidentes ocurridos en vías interurbanas como en vías urbanas de nuestra provincia y únicamente registran la evolución de los heridos durante las 24 horas siguientes al momento de producirse el accidente de tráfico respectivo.