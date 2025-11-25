León cuenta las horas para su gran encendido navideño: todas las claves de una cita única

La ciudad de León se prepara ya para la celebración de la Navidad, unas fechas especiales en las que la luz es una de las protagonistas. El Ayuntamiento de la capital leonesa ha programado el acto del encendido del alumbrado navideño para este jueves 27 de noviembre a las 18:30 horas en la plaza de Santo Domingo, punto céntrico de la ciudad que volverá a ser el epicentro del inicio de estas fiestas.

Presidida por un árbol de 18 metros de altura coronado por un gran paraguas de luz, esta plaza contará con un gran escenario en el que un año más los protagonistas serán los más pequeños con la actuación de más de 300 niños y niñas que pertenecen a las Aulas Corales de la Escuela Municipal de Música acompañados de una sorpresa.

A la decoración de Santo Domingo, que repite tras el éxito del año pasado, se le suman una gran variedad de motivos navideños luminosos que decoran toda la ciudad de León. Más de 2 millones de luces led repartidas entre casi un centenar de emplazamientos de todo el municipio de León. Árboles iluminados, letreros, dos soldados, paraguas de luz, guirnaldas, arcos… Y, como guiño a la tradición leonesa, una docena de ramos leoneses y el portal de Belén frente a Casa Botines. Algunos de los puntos que contarán con una decoración especial serán la plaza de las Cortes Leonesas, la plaza Mayor, la del Grano y San Isidoro.

Horario del alumbrado

El horario previsto para las luces de Navidad hasta pasado el Día de Reyes será de 18:00 a 00:00 horas de lunes a jueves. Los viernes, sábados y vísperas de festivos el horario del alumbrado será de 17:30 horas a 02:00 horas. Los domingos y festivos las luces se encenderán también a las 17:30 horas, hasta las 00:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero habrá horario especial de 17:30 horas a 04:00.

Mercado navideño

A los muchos atractivos de León durante la Navidad hay que añadir también el mercado navideño que volverá a ubicarse en la plaza de Regla a partir del viernes 28. A los pies de la Catedral, estarán ubicadas 40 casetas de venta de artículos de regalo, navideños y de artesanía. Horario de la iluminación

Los ángeles de la plaza de Regla ofrecerán un espectáculo de luces a las 18:30 y 20:00 horas cada día, a excepción de los festivos que lo harán también a las 22:00 horas.

Asimismo, este viernes también se inaugurará en la plaza de Regla el mercado navideño que en esta edición cuenta con 40 casetas en las que poder hacer compras navideñas, como figuras para el Belén o artículos de artesanía.