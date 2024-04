El Transporte Urbano de Valdepeñas comienza sus rutas el próximo 6 de mayo

Este servicio de transporte público sostenible, con cero emisiones al prestarse mediante dos autobuses totalmente eléctricos, tiene dos líneas y 56 paradas, con horario desde las ocho menos cuarto de la mañana a las tres y media de la tarde, de lunes a viernes.

Empieza a funcionar el día 6 de mayo, con carácter gratuito hasta el 30 de septiembre. De esta forma se quiere acercar esta opción a la ciudadanía como mejor fórmula para desplazarse por la localidad, ha explicado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín.

No se descarta, en función de la demanda, ampliar el transporte urbano a las tardes. Por ahora, comienza ofreciendo una alternativa pública para los desplazamientos al hospital, centros de salud o institutos.

La puesta en marcha del servicio se ha retrasado porque todavía faltan por señalizar paradas y se ultiman los detalles para que los usuarios puedan conocer cuánto tiempo de espera queda hasta la llegada del autobús, mediante unos códigos QR que se podrán leer en las pantallas de los tótems señalizadores. Ya se trabaja para que esa información pueda figurar en las pantallas de las paradas, ha avanzado Martín.

Valdepeñas, por número de habitantes, no tiene obligatoriedad de tener transporte público y por eso se debe mantener con fondos propios, ha recordado el alcalde, apuntando que su implementación se lleva a cabo por la sensibilidad del Ayuntamiento, conocedor de la extensión y las distancias entre los diferentes barrios.

Eso también va a condicionar el precio de los billetes, porque al no ser un servicio imprescindible no puede tener déficit y hay que valorar en qué medida se puede subvencionar con fondos municipales. Jesús Martín ha asegurado que la cantidad se ajustará lo máximo posible y, en cualquier caso, no costará más de un euro.

Los dos nuevos autobuses del Servicio de Transporte Urbano de Valdepeñas han supuesto una inversión total de 850 000 euros, 400 000 procedentes de fondos europeos.